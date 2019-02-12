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Türkiye'de beyaz araçlar daha fazla tercih ediliyor

12 Şubat 2019, Salı 13:04
Türkiye'de son 5 yılda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yarıdan fazlasını beyaz renkliler oluşturdu.

Türk halkının otomobildeki ağırlıklı renk tercihini "beyaz" araçlar oluşturuyor. Türkiye'de son 5 yılda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yarıdan fazlası "beyaz" renkli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, 2014'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 18 milyon 828 bin 721 iken, geçen yıl bu rakam yüzde 21,44 artışla 22 milyon 865 bin 921'e yükseldi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin sayısı hız kesti. 2014'te 585 bin 814 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşirken, geçen yıl bu sayı yüzde 10,17 azalarak 526 bin 235'e geriledi.

Trafiğe son 5 yılda trafiğe kaydedilen otomobillerde "beyaz" renkliler sürekli ilk sırada yer aldı. 2014'te trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 62,5'ini (366 bin 414) beyaz renkliler oluştururken, geçen yıl bu oran yüzde 55,6 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl trafiğe kaydedilen otomobiller içinde beyaz renk 292 bin 756 ile yine başta geldi. Bunu 114 bin 3 ile gri, 38 bin 402 ile siyah, 29 bin 503 ile kırmızı, 26 bin 381 ile mavi, 11 bin 617 ile sarı, 7 bin 316 ile kahverengi, 3 bin 490 ile turuncu, bin 187 ile yeşil ve bin 577 ile diğer renkler takip etti.

Renault zirveyi bırakmadı

Marka tercihinde ise son 5 yılda ilk sırada Renault yer aldı. 2014'te trafiğe kaydedilen otomobillerin 85 bin 581'i Renault iken, bunu 84 bin 58 ile Volkswagen, 41 bin 569 ile Hyundai, 41 bin 345 ile Ford, 40 bin 892 ile Opel, 38 bin 296 ile Fiat, 33 bin 420 ile Toyota, 25 bin 397 ile Dacia, 22 bin 138 ile BMW, 16 bin 828 ile Mercedes-Benz, 6 bin 126 ile Nissan, 4 bin 525 ile Peugeot, 2 bin 457 ile Citroen, 2 bin 123 ile Audi izledi.

AA

Etiketler: Türkiye, otomobil, beyaz, trafik
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