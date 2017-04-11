Yılın otomobili seçildi

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçimleri az önce sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta finale kalan 7 otomobil arasında en çok oyu Renault Megane aldı.

Ocak 2016 – Şubat 2017 tarihleri arasında satışa sunulmuş olan 25 aday otomobil arasından Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Renault Megane, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 modelleri finale kalmıştı. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçiminde kazanan Skoda Superb olmuştu.

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