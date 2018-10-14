Aa Papaz kaçtı!..

Pool'luk

Akşit: “CHP’nin McKinsey oyunu bozuldu”

BiHaber: “Ekonominin uçuşa geçtiği Türkiye, Ekim ayına -10 enflasyonla başladı”

Taktakvim: “Bak kimseye de, McKinsey’e de ihtiyacımız yok, Politika Kurulları bize yeter”

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Bayım

- Hiç kimse yalnız değldir.

Hiç öyle olur mu bayım? Birçok yalnız insan vardır, ben de bazı zamanlar yalnız kalırım.

- Yalnızlığını bana söyleyebiliyorsan artık yalnız değilsindir. Ki ben hiç yalnızlığını söyleyemeyen insan tanımadım!

- Sokaklarda çocuklar doğuyor, aç kalıyor, dileniyor, satılıyor, ölüyor. Niçin “büyüklerimiz” bunlara sahip çıkmıyor bayım?

Çünkü bunlar maddî destek sağlanan emekli, işsiz ve üniversiteli öğrenci gibi oy kullanamıyorlar henüz.

Ahmet Safa

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Eyylence

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz, en iddialı olduğumuz alan ekonomidir. Bunca badireler atlattıktan sonra, tuttular, ABD’den bir danışmanlık şirketi ile anlaştılar. Neymiş, bu firma akıl verecekmiş. Yahu, McKinsey kim ki ülkeme akıl verecek? Biz bize yeteriz. Tıpkı tarımda olduğu gibi yerli ve millî ürünlerimiz bize yeter. Nasıl ki vatandaşımız “az kuru, az pilav, çok ekmek” ile doyuyorsa, “az kurul, az politika” da bize kâfi gelir. Eski âkil adamlarımızın bir kısmının da aralarında olduğu 76 kişilik Politika Kurulu atamaları yapıldı. Çabuk atandılar dikkat edersen... Ne gerekiyorsa, bu kurullar yapacaktır, müsterih olun.

Dün, McKinsey’le çalışmayı eleştiren kişileri kast ederek “ya cehalet, ya hıyanet içerisindeler” diyenler vardı. Bugün onlara yakışan türkü şudur:

“Cahildim, şirketin rengine kandım

Hayale aldandım, boşuna yandım

Seni YEP boyunca benimle sandım

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Ölürüm McKinsey’im, zehirim sensin

Evvelim sen oldun ahirim sensin

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Sözüm yok, şu benden kırıldığına

Gidip başka danışmana sarıldığıma

Gönlüm inanmıyor ayrıldığına

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Batılı’m sen oldun zahirim sensin

Evvelim sen oldun ahirim sensin”