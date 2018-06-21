15 sene önce fırın var mıydı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Özel Radyo Programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Erdoğan, muhalefetin parlamenter sisteme dönüş vaadine tepki göstererek, “Türkiye’de bundan 15 sene evvel acaba evlerde fırın bulabiliyor muyduk, acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk?” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Özel Radyo Programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar: Türkiye özellikle imtihan sistemlerini oturtma düzeyini yakaladı. Son imtihanlarda da yine önce bir gürültüler falan oldu sonradan da ‘bu doğruymuş’ demeye başladılar, bunun olumlu tepkilerini almaya başladık. O kurumlar, bağımsız kurumlar havasıyla kendilerine göre adımlar atıyorlar, peki faturayı kim ödüyor? Faturayı siyasetçi ödüyor. Faturayı ödeyen, istişaresini yaptıktan sonra kararını da o verir. Bir defa 16 Nisan’da biz Türkiye’de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil.

‘Kadro bekleyen öğretmen yok’

Kadro bekleyen öğretmen yok. 20.000 öğretmen atamamız var bu yıl. Bu atamayı yapacağız. Kadro bekleyenler, bunların hepsi aldatma. Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Ben yüzbinlerce öğretmeni alacağım.’ Ya nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimî değil, yalan söylüyorlar. Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok, ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız.

‘Buzdolabı bulabiliyor muyduk?’

Erdoğan ayrıca kendisini eleştiren vatandaşları dinledi. Vatandaşlar OHAL, sağlık ve eğitim sistemi, parlamenter sistem, ekonomi gibi konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi. Erdoğan bu sorular karşısında, “Üzülerek söylüyorum bunların astı astarı yok. Kendilerine teessüf ediyorum. Türkiye’de bundan 15 sene evvel acaba evlerde fırın bulabiliyor muyduk, acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk?” dedi.