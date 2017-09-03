“2019, 16 Nisan’dan daha çetin olacak”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu’da yaptığı konuşmada 2019 seçimlerinin 16 Nisan’dan daha çetin olacağını belirterek, “Bunu siyasî tecrübeyle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri çok yakın bilen ve takip eden birisi olarak söylüyorum. 2019, 16 Nisan’dan daha çetin olacaktır” dedi.

Partililerle düzenlenen bayramlaşma programı sonrasındaki konuşmasında, yaklaşan 2019 seçimlerini hatırlatarak, bu seçimlerin 16 Nisan’dan daha çetin geçeceğinin altını çizen Numan Kurtulmuş, “Ben çeşitli zamanlarda bu tür uyarıları yapmak ihtiyacı hissediyorum. Çünkü zaman içerisinde bu uyarılarda haklı olduğumu da görüyorum. 2019, 16 Nisan’dan daha çetin bir süreç olacaktır. Bunu siyasî tecrübeyle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri çok yakın bilen ve takip eden birisi olarak söylüyorum. 2019, 16 Nisan’dan daha çetin olacaktır. Ahmet’le, Mehmet’le, Ahmet’in boyu uzun, Mehmet’in boyu kısa bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Bunlarla uğraşacaklar kenara geçsinler uğraşsınlar. Biz yola devam ediyoruz” dedi. PYD’nin elinde 5-6 ülkenin silâhları çıkıyor PYD’nin elinde 5-6 ülkenin silahları olduğunu da ifade eden Kurtulmuş, “Tam Türkiye köprünün üstündedir. Öyle karşıya geçecek, iş rahatladı falan diye düşünmeyin. Burnumuzun dibinde, PYD’nin elinden en az 5-6 ülkenin silâhları çıkıyor. Şimdi rahatladık 15 Nisan geçti, 15 Temmuz geçti. 15 Temmuz akşamı biz Ankara’da ne yaşadığımızı biliyoruz. İşimiz bitti falan zannetmeyin. Bu millet bize oy vermeye mecbur, mahkûm zannetmeyin. Yolumuza canla, başla, samimiyetle devam edeceğiz ve inşallah sonuçlarını alacağız” ifadelerini kullandı. DHA

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