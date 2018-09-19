CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili olarak “Biz 24 Haziran gecesinde iyi bir sınav vermedik” dedi.

Kılıçdaroğlu, kızgın olan seçmenlerin haklı olduğunu söyledi. Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz 24 Haziran gecesinde iyi bir sınav vermedik, bunu açıklıkla kabul etmek lazım. Keşke 24 Haziran akşamı iyi bir sınav verebilseydik bu küskünlük de olmasaydı. Eğer bir kusur ve kabahat varsa o kusur ve kabahat bizim” dedi. Küskün seçmenlerle ilgili olarak “Seçmen kırgınsa mutlaka haklı tarafı vardır” yorumunu yapan Kılıçdaroğlu “Kızgınlıkta haklılar, ama sandığa gitmemek AKP’ye oy vermek anlamına gelir” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı, üçüncü havalimanı inşaatındaki işçi ölümlerini ve kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin gözaltına alınmasını da eleştirerek “İşçi kardeşlerimiz haklılar” dedi ve işçilerin çalışma şartlarıyla ilgili açıklamaları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, çalışma müfettişlerinin neden harekete geçmediğini sordu.

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