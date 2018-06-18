CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş’ta konuştu. İnce konuşmasından şu ifadelere yer verdi;

“ Edirne’den Kars’a dünyanın en büyük köprüsünü kuruyoruz. Gönül köprüsü, gönül. Ayrımcılık yok. Sağcısı, solcusu, Alevisi Sunnisi, Türkü Kürdü yok.Bu seçimde hiç kimse kaybetmeyecek. Ne CHP’liler, ne AK Partililer kaybedecek. Herkesin kazanacağı bir seçim olacak. Çünkü 4 Mayıs günü aday olduğumda parti rozetini çıkardım, Türk bayrağı taktım. O günden bugüne 43 gün geçti. 43 gün içerisinde 98. mitingim bu. Herkesi kucaklayan, hepimizin cumhurbaşkanı diyoruz ya, Allah’ın izni milletin desteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde her kesimden insanı Bakanlar Kurulu’na alacağım.

48 saat içinde OHAL’i kaldıracağız. Merkez Bankası bağımsız olacak. Huzur içinde bir Türkiye, barış içinde bir Türkiye. Bütün çocuklara yabancı dil öğreteceğiz, matematik öğreteceğiz. Bunu birlikte başaracağız. Ben meydanlarda ‘hak, hukuk, adalet’ diyorum. Biri de çıkmış, ‘çay, kek, oralet’ diyor. Bu millete bu yalanları bu kadar rahat söyleyen birisi, ekonomi konusunda da her konuda yalanları kolaylıkla söyleyebilir.