AB ile ilişkiler düzelecek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Maalesef Avrupa’da son dönemde ırkçılık, İslamofobya artış trendinde. Bunun bize yansıttığı olumsuz maalesef bir takım sonuçlar var. Ama özellikle 25 Eylül’den sonra, Almanya’daki seçimlerden sonra, Avrupa Birliği ile ilişkilerin bütün zorluklara rağmen belirli düzeye geleceğine inanıyorum” dedi.

Avrupa Birliği ilişkilerine değinen Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tabii ki 2017 Avrupa için zor bir yıl oldu. Avrupa’da arka arkaya büyük ülkelerin, Avrupa Birliği’nin bel kemiğini oluşturan ülkelerin seçimleri vardı. Almanya’nın 25 Eylül’deki seçimiyle büyük ülkelerin seçimleri bitmiş olacak.” AA

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