ABD’nin mektubu yazılı taahhüt

Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği silahlara ilişkin, “Eğer ABD, ‘ben bu silahları Rakka operasyonuyla ilgili işim bittikten sonra toplayacağım’ diyorsa, bunu yapmak durumunda. Sözünü tutmak isterse büyük oranda tutar” dedi.

NTV’de katıldığı bir programda, “ABD Savunma Bakanı’ndan YPG’ye verilen silahlarla ilgili mektup geldi. DAEŞ mücadelesi kazanıldıktan sonra toplanacağına ilişkin güvenceler var. Türkiye tatmin edici buldu mu?” sorusu üzerine Işık, bunu olumlu bir adım olarak değerlendirmek durumunda olduklarını söyledi. Mektubun, Amerika’nın Türkiye’nin hassasiyetlerini en azından dikkate aldığını göstermesi bakımından önemli olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti: “Bunu biz bir olumlu gelişme olarak değerlendiriyoruz. Başlangıçtaki tavırları çok daha farklıydı ama zaman içerisinde Türkiye’nin endişelerini anladıklarını ifade etmeye başladılar. Bu mektup ta bu açıdan olumlu bir gelişim.

Bu mektubu olumlu bir adım olarak görüyorum

En azından ABD’nin bu noktada kendisini bir taahhüt altına yazılı olarak almasını biz olumlu karşılıyoruz. Ama tabii ki bütün sonuçları sahada göreceğiz. Bu mektubun gereğinin yerine getirilip getirilmeyeceğini sahada göreceğiz. Bu süreç, zor bir süreç. Bu süreç içerisinde mesela daha önce ABD, Menbiç’te verdiği sözü tutmadı. Biz bunu not ettik ve her görüşmemizde, ‘bakın siz bize bu sözü verdiniz, Menbiç’ten PYD, YPG unsurlarının çekileceği taahhüdünü verdiniz ama bu sözünüzde durmadınız.’ Şimdi bu bizim açımızdan bir yazılı taahhüttür. Bu yazılı taahhüdü alacağız ve bundan sonraki bütün adımları bu taahhütlere göre değerlendireceğiz. Bu mektubu olumlu bir adım olarak görüyorum. Ama uygulamanın esas olduğunu da çok net olarak ifade ediyorum.