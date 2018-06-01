‘Adalet yoksa zulüm vardır’

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, ‘’Devletin dini adalettir. Adaletten saptığınız zaman zulmedersiniz. Hapiste 700 civarında bebek var. Neden çocuklarımız hapishane koşullarında büyüsün” dedi.

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, ‘’Devletin dini adalettir. Adaletten saptığınız zaman zulmedersiniz. Hapiste 700 civarında bebek var. Neden çocuklarımız hapishane koşullarında büyüsün” ifadelerini kullandı. AKP’nin kurucularından, başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener, CHP’den milletvekili adayı olduğu Konya’da seçim çalışmalarına başladı. Şener, siyasi adayların üsluplarını da değerlendirdi. Siyaset üslubunun nezih olmasının faydalı olduğunu düşündüğünü kaydeden Şener, “Kırıcı, yaralayıcı üslup, ülkemize bir şey kazandırmaz. Siyaset temiz konuştuğu ve sevecen olduğu takdirde, ülkedeki insanlara kültür aşılar. Siyasetin en doğrudan etkisi konuşarak oluşturduğu kültürdür. Eğer siyaset, sert konuşursa, kin ve düşmanlığı yaygınlaştıracak şekilde konuşursa, toplumda gerginlik ve şiddet artar. Kadına yönelik şiddetin arttığını biliyoruz. Bu nerden kaynaklanıyor? Siyaset sert olduğu için vatandaşlarda onları örnek alıp sert davranıyor’’ diye konuştu.

HAPİSTE 700 CİVARINDA BEBEK VAR

Terörle mücadeleyle ilgili kantarın topuzunun kaçtığını ifade eden Şener, ‘’Devletin dini adalettir. Adaletten saptığınız zaman zulmedersiniz. Hapiste 700 civarında bebek var. Neden çocuklarımız hapishane koşullarında büyüsün. Bunların ortadan kaldırılması lazım’’ dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını savunan Şener, ‘’İkinci turda seçimin kimin kazanacağını belirleyecek seçmen, Kürt seçmendir. Peki kime oy verecekleri, bu son derece önemli. Bu konuda çok net anlayabileceğimiz açıklama çıkmamıştır. HDP’li bazı isimler söylemiştir, ama HDP’nin karar niteliğinde değildir. Birinci tur bittikten sonra bütün gözler HDP üzerinde yoğunlaşacak ve onların vereceği karar tartışılacaktır’’ diye konuştu.