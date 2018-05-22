Aday gösterilmeyince AKP’den istifa etti

Denizli’de geçen 7 Kasım milletvekili seçimlerinde AKP’den 6’ncı sırada milletvekili adayı olan, 24 Haziran için de aday adaylığını koyan Emin Okkaya, aday gösterilmeyince istifa edip bağımsız milletvekili adayı oldu.

Veteriner Hekim Emin Okkaya, Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi’nde düzenlediği toplantıda 26 yıl devlet hizmetinde çalıştığını, tarım ve hayvancılık konusunda birçok hizmet ve projelere imza attığını belirterek, AKP’den 24. 25. ve 26. dönemlerde milletvekili aday adayı olduğunu, 25. ve 26. dönemlerde milletvekili olarak 6’ncı sıradan aday gösterildiğini ancak seçilemediğini, 27’nci dönem için de göreve talip olsa da liste dışı kaldığını anlattı. Okkaya, “Yepyeni temiz bir sayfa açarak, politikanın korkularından sıyrılmış, boyunduruğun çıkmış, halkıyla birlikte demokrasinin güzelliğiyle, insanların dertlerini, tasalarını yaşamak, vatana millete bugüne kadar olduğunu gibi menfaat gözetmeksizin hizmet vermek için bağımsız milletvekili adayı oldum” dedi. DHA

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