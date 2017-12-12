Afrin'e istediğimiz zaman gireriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'nin kontrolünde olan Afrin bölgesinden Türkiye'ye yönelik tacizler yapıldığını söylerken, "Girmemiz için önemli kriter tehdit mi değil mi önemli olan. O bölgeden bize tacizler geliyor, istediğimiz zaman müdahale ederiz, ansızın gireriz" dedi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

(Rusya'nın askerlerini Suriye'den çekme planı) Daha önce de Rusya Suriye'den asker çekmişti bir kısmını çekmişti daha sonra tekrar asker getirdi. Suriye ve Irak'ta DAEŞ ile mücadelede önemli mesafeler katedildi. Rejim İran ve Rusya başka konulara da odaklanıyorlar. Burada Rusya'nın da Amerikan'ın da üsleri var. Gözlemciler var ne kadar asker çekecek bakacağız. İdlib'de biz varız. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin başbaşa görüşmeler yaptı. Siyasi süreç bundan sonra atılacak adımlar Astana süreci. İkili ilişkileri başta Türk Akımı S-400 gibi ticaretle ilgili konuları da değerlendirme fırsatı bulduk.

'OPERASYON OLACAĞI ZAMAN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRME YAPILIR'

Bizim Afrin'e girmemiz için orada birisinin olması ya da olmaması gerekmez. Önemli kriter bize tehdit mi değil mi? Afrin'den Türkiye'ye yönelik tehditler ve saldırılar geliyor. Biz buraya istediğimiz zaman teknik planlamalar ne zaman yapılırsa müdahale ederiz ansızın da girebiliriz. Bize tehdit olursa hedefimiz rejim de olur. Şu anda böyle bir tehdit söz konusu değil. Şu andaki tehdit terör örgütünden geliyor PYD/YPG'den geliyor. Böyle bir operasyon yapıldığı zaman önceden bilgilendirme yapılır.