Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, gündeme ilişkin gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"MHP ve CHP gruplarını ziyaret edeceğim"

Çocuk istismarı düzenlemesi ile ilgili olarak Akdağ, "Bu mevzuyla alakalı olarak bugün MHP ve CHP gruplarını ziyaret edeceğim." dedi.

CHP ve MHP'ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak Akdağ, "Elbette oy birliğiyle geçmesi arayışı içindeyiz, zaten bu diyaloğu onun için kuruyoruz. Esneklik dediğimiz konu da bir husustan taviz vermek anlamında değil, en doğruyu bulmak anlamında elbette esnek olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Akdağ, "Sağlık Bakanlığımız, Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) 2018'de toplam etki alanının, nüfusun yüzde 78'ine ulaşmasını hedeflemişti. Şöyle bir karar aldık; nüfusun yüzde 100'üne ulaşacak. Bütün illerimizde ÇİM'leri yaygınlaştıracağız." bilgisini verdi.

"Ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz"

Çocuk istismarı ile ilgili olarak Akdağ, "Böyle kötü bir fiili işlemiş sonra da yavrumuzun hayatına kıymış birisi için doğrusu ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"28 Şubat inançlara saygının yok edilmeye çalışıldığı bir dönemdi"

Akdağ, "28 Şubat; hoşgörünün, çoğulculuğun, insan haklarının ve inançlara saygının yok edilmeye çalışıldığı bir dönemdi." dedi.

Salih Müslüm'ün serbest bırakılması

Salih Müslüm'ün serbest bırakılması ile ilgili olarak da Akdağ, "Bu, terör suçlusu. Bunu Türkiye'ye vermek gerekir. Bu husustaki hukuki süreci ısrarla takip edeceğiz. Çekya'dan ve diğer ülkelerden de buna benzer suçluların iadesini talep ettiğimiz zaman uluslararası hukuka ve kendileriyle anlaşmamıza uygun biçimde bize iadelerini bekliyoruz. Aksi çifte standart olur, aksi samimiyetsizlik olur." şeklinde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Aslında bizim beklentimiz ve öngörümüz bu harekatın (Zeytin Dalı Harekatı) başarılı olmasından sonra diğer taraftan bu tarafa bir sığınmacı göçünün değil, tam tersine Türkiye'den Suriye'ye bir geçişin olacağıdır." dedi.

Suriye'den olası sığınmacı göçüne dair Akdağ, "Doğrusu çok ciddi bir göç dalgasıyla ilgili ön işaret yok. Ama bu hususta tecrübeli olduğumuz için olabilecekmiş gibi de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hem Fırat Kalkanı bölgesinde hem İdlib bölgesinde belli alanlar oluşturduk. 200 bine yakın hareketliliği buralarda yönetebilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.