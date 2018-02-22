AKAM anketi: İYİ Parti ve HDP barajı aşıyor, AKP Meclis'te çoğunluğu kaybediyor

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz'ın paylaştığı son ankete göre; MHP baraj altında, AK Parti Meclis'te çoğunluğu kaybediyor. Ankete göre CHP oylarını korurken, yeni kurulan İYİ Parti yüzde 13, HDP yüzde 12 ile Meclis'e giriyor.

AKAM anketine göre; MHP, AK Parti ile 'cumhur ittifakı' adı altında seçimlere birlikte gireceği için barajı geçmese de Meclis'e girmiş olacak. MHP'nin kaç vekille temsil edileceğini ise AK Parti ile aralarında yapacakları protokol belirleyecek.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, İYİ Parti ve HDP'nin de barajı geçmesiyle, AK Parti 600 sandalyeli Meclis'te 275 milletvekili çıkararak çoğunluğu kaybediyor.

AK Parti ve MHP'nin ittifak yapması halinde hangi partiye oy verirsiniz sorusuna secmenin 45.2'si 'oyumu ittifaktan yana kullanırım' diyor.

AK Parti-MHP ittifakı 45.2'ye göre 290 milletvekili, hayır bloğundaki partiler ise 310 milletvekilliği kazanıyor.

Ankete göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP adayı kalabiliyor. Ankete göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de potada.