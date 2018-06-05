Akdağ'ın 'Saadet Partisi'ne verilen her oy, CHP'ye verilmiş oydur' sözlerine tepki

Millet İttifakı içinde seçime katılacak Saadet Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, “Saadet Partisi’ne verilen her oy, CHP’ye verilmiş oydur” sözlerine, “Biz bunlara laf yetiştirmek için ağzımızı yormuyoruz. İsraftır, biz israfa karşıyız” dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi ile ilgili, “Saadet Partisi’ne verilen her oy, CHP’ye verilmiş oydur” dedi.

Duvar’ın haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Birol Aydın bu sözlerle ilk kez karşılaşmadıklarını belirterek şunları söyledi: “Bu sözleri 16 yıldır duyuyoruz. Seçim Barajı var olduğu sürece de bunları duyacağız. Nasıl Cumhur İttifakı içinde yer alan partiler karşılıklı kazanıyorsa Millet İttifakı içinde bir araya gelen partiler de kutuplaşmayı berhava etme ve sıfır barajla bir takım riskleri ortadan kaldırma konusunda kazanacak. Burada CHP’nin de İYİ Parti’nin de SAADET’in de kazançları var. Biz bunlara laf yetiştirmek için çalışmıyor, işimize bakıyoruz. Biz 40 takla da atsak bize oy vermeyecek olan bir kısım insanı tatmin etmek için zamanımızı harcamıyoruz. Ağzımızı yormuyoruz. İsraftır, biz israfa karşıyız.”

***

Tıklayınız:

Recep Akdağ: Saadet Partisi'ne verilen her oy, CHP'ye verilmiş oydur