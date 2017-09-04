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4 EYLÜL 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Aklını başına alması gerekiyor

04 Eylül 2017, Pazartesi 13:14
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bölgede gerilimi sürekli arttıran bir politika izlediğini söyledi.

Kuzey Kore'nin bunu da tehlikeli enstrümanlarla yaptığını ifade eden Işık, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını, kıtalar arası füze fırlattığını anımsattı.

Bu hareketlerin Kuzey Kore'nin komşuları için yakın ve büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"En son da hidrojen bombası denediğini açıkladı ve dünyayı ayağa kaldırdı. Bölgede ve dünyada bu kadar gerilim varken Kuzey Kore'nin özellikle bu gerilimi arttıracak hamleler yapması hiçbir şekilde anlaşılabilir değil, kabul edilebilir değil. Yapılması gereken şey bir an önce gerilimlerin azalması ve sorunları sağduyu çerçevesinde ve meşruiyet temelinde BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çözülmesi. Eğer bu yapılmazsa biliyorsunuz daha önce dünya buna çok şahit oldu bir kıvılcımın ne kadar büyük yangına dönüştüğünü biliyoruz."

Işık, dünyanın 2. Dünya Savaşı yaşadığını dile getirerek, dünyanın yeni bir maceraya tahammülünün olmadığını bildirdi.

Bu noktada Kuzey Kore'nin her şeyden önce aklını başına alması gerektiğini vurgulayan Işık, "Bu tip kesinlikle provakatif denemelerden hemen vazgeçmesi ve BM'nin de bu konuda etkin ve caydırıcı önlemlerini bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor. Gerilimin kimseye faydası yok. Ne Kuzey Kore'ye ne Güney Kore'ye ne Asya Pasifik'e ne de dünyaya." ifadesini kullandı.

"Referandum ne Kuzey Irak'a ne de bölgeye katkı sağlamaz"

Başbakan Yardımcısı Işık, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum kararına ilişkin, bölgenin ciddi bir alt üst oluş süreci yaşadığını belirterek, bu kadar problemin yoğun olduğu bölgede yeni maceralar aramanın kimseye faydası olmayacağına işaret etti.

Kuzey Irak'taki referandum sürecinin de bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Işık, "Türkiye olarak özellikle bu referandumdan vazgeçilmesini ve Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafazasını bölgenin istikrarı ve güvenliği açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz ve bunu da ifade ediyoruz. Bu referandum ne Kuzey Irak'a ne de bölgeye katkı sağlamaz, fayda sağlamaz aksine bölgedeki sorunları daha da karmaşık hale getirir. Çözümü çok daha zorlaştırır." diye konuştu.

AA

Etiketler: fikri ışık
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