AKP aday bulmakta zorlanıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AKP’nin eski bakan ve milletvekillerini belediye başkan adayı olarak tercih etmesinin ‘aday bulmakta zorlandıkları’ anlamına geldiğini söyledi.

Yerel seçimlerde vatandaşın hükümeti uyaracağını ifade eden Karamollaoğlu, AKP’nin İstanbul’u alma ihtimalinin artık eskisi gibi olmadığını kaydetti.

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu TV5’de ‘Kulis Ankara’ programında, aralarında gazetecilerin sorularını cevapladı.

AKP’nin açıklanan belediye başkan adaylarından bazılarının kendisini şaşırttığını ancak bunların isimlerini söylemeyeceğini belirten Karamollaoğlu, “Bir, o kişi aday olmaz kanaatindeydim, iki AKP yahut başka bir parti onu aday göstermez kanaatindeydim” dedi. Karamollaoğlu şöyle devam etti; “Bizim prensibimiz neydi, bizim prensiplerimize uymak kaydıyla, değerlerimize uymak kaydıyla seçilebilecek bir aday arıyoruz. Tayyip Bey de seçilebilecek bir aday arıyor, kim olduğuna bakmıyor. Sayın Yıldırım İstanbul’dan olduğu için kendisiyle birlikte çalıştığı için de en büyük şansı orda görüyor ama bu dönem İstanbul’u alma ihtimali artık eskisi gibi değil. Herkes biliyor bunu. Bu ihtimal zayıfladı, kaybetme ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı da bir Meclis Başkanı’nın aday olup bir de kaybetmesi tabi itibari yönünden düşündürücüdür.”