AKP ile bizi birleştiren bir şey yok

MHP’li muhaliflerin Meral Akşener liderliğinde Ekim 2017’de kurduğu İYİ Parti, yeni dönemde mecliste 43 milletvekili ile temsil edilecek.

24 Haziran seçimlerine CHP, Saadet ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’na katılarak giren İYİ Parti, ittifakın sona erdiğini açıklayan ilk taraf olunca dikkatler partinin önümüzdeki dönemde nasıl bir politika izleyeceğine çevrildi. İYİ Parti genel başkan yardımcılarından emekli büyükelçi Aydın Sezgin de DW Türkçe’ye “İttifak, seçim ittifakıydı. Parlamenter sisteme dönüş konusunda da ittifaktaki partilerin birlikte çalışmasını öngörüyordu. Böyle bir durum ortada kalmadığı” dedi.

Tasvip etmiyoruz

“İYİ Parti’nin AKP için halen en büyük tehdit ve iktidar rüzgârına kapılmayan sağ alanda çalışan bir parti olduğunu” ifade eden Sezgin, İYİ Parti konusunda bilinçli olarak spekülasyonlar oluşturulduğunu öne sürdü. Sezgin, “Biz, meclisin sağ partisi olarak bir alternatif oluşturuyoruz. Ama yaratılan spekülasyonlarla, İYİ Parti’nin geleceğinin belirsiz olduğuna ilişkin öngörülerle partimizi aşındırmaya çalışıyorlar. Bizi AKP’yle birleştiren fazla bir şey yok. Projelerini, yaklaşımlarını tasvip etmiyoruz. Eski geçmişini de hiç tasvip etmediğimizi herkesin hatırlaması gerekiyor” dedi. Yeni dönemde partilerin sesini duyurabildikleri ölçüde muhalefet gücünü koruyacaklarını ve güçlendireceklerini anlatan Sezgin, “Biz de partilerin ne yapabileceğini, yeni dönemde nasıl ilerleyebileceğini tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. İyi Parti olarak da iyi bir noktayı yakalayacağımıza inanıyoruz” mesajı verdi.