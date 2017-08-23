AKP’li başkan: İstifa ettirildik

AKP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı’ndan dün istifa eden Adil Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Biz bu yolda çok çalıştık ve biz bu uğurda bilinen ve bilinmeyen çok bedeller ödedik. Bu iş elbette çok tartışılabilir, yorumlanabilir. Şu biline ki biz istifa ettirildik” dedi.

Geçtiğimiz gün Bolu’ya gelen AKP Teşkilât Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Hacı Turan ile AKP Kilis Milletvekili, İl Koordinatörü Hüseyin Devecioğlu, parti yönetimiyle bir araya geldi. Turan ve Devecioğlu’nun AKP il yöneticileri ile yaptığı görüşmenin ardından dün AKP Merkez İlçe Başkanı Adil Esen görevinden istifa etti. Esen, istifasının ardından sosyal medya hesabından istifa ettirildiğini açıklayarak şöyle dedi: “Son beş seçimdir bu başarılara vatandaşının arasına karışarak, vatandaşını ardına alarak imza atan kamuoyu önünde gecesini gündüzüne katarak çalışan bir Merkez İlçe Başkanı olarak kendiliğimden istifa etmem düşünülebilir mi? Böyle bir şeyi düşünmek öncelikle birlikte yol yürüdüğümüz vatandaşımıza sonra da yönetimlerime yanlış olmaz mı? İşin özeti olarak şu biline ki biz bu dâvâya canımızı koyduk ve biz hiçbir zaman şov yapmadık. Biz bu yolda çok çalıştık ve biz bu uğurda bilinen ve bilinmeyen çok bedeller ödedik. Bu iş elbette çok tartışılabilir yorumlanabilir. Şu biline ki biz istifa ettirildik.”

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