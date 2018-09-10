AKP’li Belediyeye haciz şoku

Tokat’ın Zile ilçesi Belediyesi’nin akaryakıt borçlarından dolayı, Belediye Başkanı Lütfi Vidinel’in makam aracına ve belediye banka hesaplarına haciz konuldu.

Vidinel, konu ile ilgili, “Akaryakıt firmasına ödemeler zamanında yapılamadığından şirket zarara uğramış, yasal olarak gecikme farkını alabilmek için hukuki süreç başlatmıştır. Hesaplarımızdan haciz işlemi kaldırılmıştır. Ayrıca bugün itibarı ile; Zile Belediyesinin bankalardan hizmetleri için kullandığı kredi borcu taksitleri zamanında ödenmekte, 30/12/2018 gününde bankalara borcumuz kalmamaktadır.” şeklinde açıklama yaptı.

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