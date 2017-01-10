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10 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

AKP'li Canikli: Adeta bir saldırıdır

10 Ocak 2017, Salı 12:30
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türk bankacılık sistemiyle ilgili değerlendirmesini eleştirerek, "Bankacılık sisteminin 2017 ya da daha sonrasında varlık kalitesinin bozulması ihtimali, riski kesinlikle söz konusu değil. Moody's'in böyle bir değerlendirme yapması rasyonel hiçbir temele dayanmamaktadır. Adeta bir saldırıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Canikli, Ankara'daki Mariott Otel'de düzenlenen 9'uncu Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Türkiye'nin her zaman güçlü bir yönetime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Canikli, "Türkiye'de son 14 yılda güçlü bir irade eğer yönetimde olmamış olsaydı, bizim Türkiye olarak sonbahar rüzgarlarının önündeki yapraktan farkımız kalmadı. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Bu duruma düşmemişsek eğer güçlü yönetimin burada en büyük faktör olduğunu bilmemiz gerekiyor; fakat her zaman bunun garantisi yok. Türkiye'nin bundan sonraki dönemlerinde her zaman güçlü bir lider, bir Recep Tayyip Erdoğan'ı bu toplumun oluşturma garantisi yok. O zaman bunu sistemle garanti altına almaya çalışacağız" diye konuştu.

'YENİ ANAYASA' AÇIKLAMASI: İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYI DESTEKLEYENLER CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE KARŞI ÇIKIYOR

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne yönelik eleştirilere yanıt veren Canikli, "Maalesef bunu söylemek durumundayız. CHP'nin anayasa çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerinin hiçbir tanesinin gerçekliği söz konusu değildir. İstikrarsızlaştırmaya yönelik bütün faaliyetleri destekleyen, onlara açıkça destek veren, 15 Temmuz darbe girişimi dahil olmak üzere, kesimler uluslararası alanda Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkıyorlar. Milletin bileğini bükemediler. Bükemeyecekler" dedi.

MOODY'S'E 'BANKACILIK SİSTEMİ' ELEŞTİRİSİ: TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN AKTİF YAPISI SAĞLAM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türk bankacılık sisteminin 2017 yılına ilişkin değerlendirmesini eleştiren Canikli, şunları söyledi: "Moody's'in dün bir açıklaması oldu. Orada Türk bankacılık sistemiyle ilgili bir değerlendirmede bulundu. 'Türk bankacılık sisteminin varlık yapısı 2017'de bozulacak' ve 'Bankalar alacaklar anlamında sıkıntıya girecek' diyor. Rasyonel bağlamda baktığınızda böyle bir değerlendirmenin hiçbir geçerliliği yok. Hiçbir şekilde Türk bankacılık sisteminin 2017 ya da daha sonrasında varlık kalitesinin bozulması ihtimali, riski kesinlikle söz konusu değil. Sıfır. Türk bankacılık sisteminin aktif yapısı sağlam; çünkü hiçbir sanal menkul kıymet yok"

"MOODY'S'İN DEĞERLENDİRMESİ RASYONEL HİÇBİR TEMELE DAYANMAMAKTADIR"

Moody's'in değerlendirmesinin rasyonel hiçbir temele dayanmadığını savunan Başbakan Yardımcısı Canikli, kurdaki hareketlenmeye de değinerek, şöyle konuştu: "Moody's'in tespiti eğer kurdaki, dövizdeki gelişmeler nedeniyle bunun Türkiye'de önce reel sektörü onun üzerinden bankacılık sektörünü ve aktif kalitesini etkileyeceği ve bozacağı şeklinde bir iddiayı içeriyorsa perde arkasında, bu da doğru değil. Bugün, şu içinde bulunduğumuz dönemde, bankalara borçlarının yeniden yapılandırılması talebinde bulunan toplam 40 milyar liralık bir hacim söz konusu. Herhangi bir şekilde bir finansman sıkıntısı nedeniyle hiçbir firmamız kesinlikle zor durumda kalmayacak, piyasadan çekilmeyecek. Özellikle şu yaşadığımız süreçte, herhangi bir nedenle, ister talebin düşmesi ister kurdaki hareketlenme nedeniyle nakit giriş ve çıkışında olumsuzluk yaşayan ya da yaşama ihtimali olan bütün sorunu giderilecek. Dolayısıyla bankaların aktiflerinde bir bozulma bu nedenle yaşanmayacak. Bu gerçeğe rağmen Moody's'in böyle bir değerlendirme yapması rasyonel hiçbir temele dayanmamaktadır. Rasyonel değilse o zaman sübjektiftir. Adeta bir saldırıdır"

DHA

Etiketler: nurettin canikli
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