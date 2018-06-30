AKP’li Elitaş’tan ‘OHAL uzatılmayacak’ mesajı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Temmuz’da süresi dolacak olan OHAL’in bir kez daha uzatılması yönünde bir adım atmayacağı mesajı verdi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, iki yıldır yürürlükte olan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının uzatılmayacağını söyledi. Ankara’da gazetecilere konuşan Elitaş, soru üzerine hükümetten talep gelmediği sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 19 Temmuz’da süresi dolacak olan OHAL’i kendiliğinden uzatma yetkisi olmadığını hatırlattı. İradenin tamamen hükümette olduğunu belirten Elitaş, “Hükümet eğer 18 Temmuz’dan önce böyle bir istemde bulunursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür değerlendirir, son karar Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Ama gözüken o ki Sayın Cumhurbaşkanı olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili bir iradesinin olmadığıyla ilgili. Olağanüstü hal uzatma kararı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmeyecek” dedi. 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL şimdiye kadar yedi kez uzatılmıştı.

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