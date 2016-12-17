AKP'li eski il genel meclisi üyesi silahlı saldırıda öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan AKP'li eski il genel meclisi üyesi 54 yaşındaki Sabri Şahin, öldü.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Tarım Kredi Kooperatifi İzmir Bölge Birliği Müdürlüğü'nde uzun yıllar müfettiş olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve bir dönem Manisa İl Genel Meclisi üyesi olan iki çocuk babası Sabri Şahin, bugün saat 17.00 sıralarında, Subaşı Mahallesi'ndeki Irlamaz Vadisi'nde bulunan yeşil alanda kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Şahin, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Şahin, silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. CİNAYET ZANLISI TESLİM OLDU Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, AKP'li eski il genel meclisi üyesi Sabri Şahin'i öldürdüğü iddia edilen 28 yaşındaki A.Ö., İzmir'in Bayındır İlçesi'nde, polise teslim oldu. A.Ö.'nün ilk ifadesinde cinayeti alacak meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. DHA

Okunma Sayısı: 754

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.