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AKP'li Metiner: Sayın Bahçeli'yi her göreve layık görürüz

14 Aralık 2016, Çarşamba 13:42
AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, kayyum atanan belediyeler ile ilgili "Belediyeler bir anlamda terör örgütüne parasal imkan sağlarken, aynı zamanda da askerlik şubesi gibi çalışıyorlar. Dağa adam, genç gönderen askerlik şubesi gibi çalışıyorlar" dedi.

Bodrum'da partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'i partililer karşıladı. Metiner gazetecilerin sorusu üzerine açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz sürecinin hala devam ettiğini belirten Metiner, "Asker üniforması içindeki teröristleri millet olarak yendik, ama o teröristlere arka çıkan Batı dünyası terör örgütleri üzerinden Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışıyorlar. Ekonomik yaptırımlar, dövizle oynamalar, 15 Temmuz sürecinin çok daha farklı bir biçimde devam ettiğinin göstergesi. Terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar" dedi.

CHP'nin de tutumunu değerlendiren Metiner, "Ana muhalefet partisinin umarım bundan sonraki siyaseti farklı olur, terörle topyekün mücadele etmek zorundayız. Umarım ve dilerim bu süreçte CHP de tıpkı MHP gibi milli ve yerli bir siyasetin inşasında terörle mücadele konusunda hükümetimize gerekli desteği sunar" diye konuştu.

'TERÖR, BİZİM EN HASSAS ÇİZGİMİZDİR'

Mehmet Metiner, kayyum atanan belediyeler ilgili olarak da "Belediyeler bir anlamda terör örgütüne parasal imkan sağlarken, aynı zamanda da askerlik şubesi gibi çalışıyorlar. Dağa adam, genç gönderen askerlik şubesi gibi çalışıyorlar. Hiçbir demokratik hukuk devletinde bu tür faaliyetler yapan, terör örgütünün talimatı ile terör örgütünün ekonomik beşeri lojistiğini sağlayan belediyelere asla müsamaha gösterilmez. Dolayısıyla seçimle gelen seçimle gider mantığı doğru değil, kimse seçildikten sonra terör örgütünün yardım ve yataklarını yapamaz, terör bizim en hassas çizgimizdir. Onun için belediyelere kayyum atanması da seçilmiş olmasalar bile fezlekeleri kaldırılmış milletvekillerinin tutuklanması da hukuk devletinin bir gereğidir" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI SEÇİYORUZ, KRAL SEÇMİYORUZ'

Türkiye'de bir süredir gündemde olan başkanlık sistemi ile ilgi de açıklamalarda bulunan Metiner, "Bizim başkanlık sistemi dediğimiz sistem, güçlü bir Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Yani yönetimin tekleştirildiği, bir siyasal modelden bahsediyoruz. Biz rejim değiştirmiyoruz, hükümet sistemimizi değiştiriyoruz. Yani başbakanlığı aradan çıkartıyoruz sadece. Yürütme, yasama, yargı birbirinden bağımsız ama birbirini de aynı zamanda denetleyen kuvvetler ayrılığına dayalı bir yeni model getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı yetkileri de çok da demokratik bir zemine çekiliyor mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu yok ama bizim şu an MHP ile birlikte getirdiğimiz hükümet değişikliğinde cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu var. Biz Cumhurbaşkanı seçiyoruz, kral seçmiyoruz, padişah seçmiyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi anlam veremediğimiz bir biçimde bunu bir rejim tartışmasına sürüklüyor. Hatta daha da ileri giderek başkanlığı kan dökülmeden getirilemeyecek söylüyor Hatta daha da üzücü olanını söyleyeyim referandumda halkın tamamına yakını Evet dese bile bu iradeyi tanımayacağım söylüyor, bir tür iç savaş çığırtkanlığı yapıyor, kışkırtıcılığı yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bir kez daha durduğu yeri gözden geçirmesi gerekiyor. o Başkanlığı ancak kan dökerek getirebilirsiniz dedikten sonra Beşiktaş'ta bombalar patlıyorsa ondan sonra CHP'nin kalkıp teröre karşıyız demesinin elbette bir anlamı var, ama toplum nezdinde yeterince inandırıcılığı olmuyor" dedi. 

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı yayın organlarının kapatılmasına yönelik yaptığı söylemleri de değerlendiren Metiner, "Sayın Kılıçdaroğlu terörle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini bizden daha iyi bilecek bir konumda. Aksi takdirde "Şu PKK'ya destek veren akademisyen neden tutukladı akademik özgürlüğü elden gidiyor derse PKK'ya destek veren FETÖ'ya destek veren sözde gazeteciler gazeteci kılıklı teröristler içeri atıldığında 'Siz gazetecileri içeri tıkıyorsunuz' derse anayasal bir organ olan yönetim biçimi olan OHAL üzerinden diktatörlük eleştirisi yapmaya başlarsa, biz CHP'nin terörle mücadele konusunda samimi olmadığına inanırız" dedi.

'SAYIN BAHÇELİ'Yİ HER GÖREVE LAYIK GÖRÜRÜZ'

Özellikle 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerine büyük destek verdiğini belirten Metiner, "Sayın Bahçeli her göreve layıktır, büyük bir devlet sorumluluğu ciddi olan bir siyasetçidir. Cumhurbaşkanlığına da layıktır. Cumhurbaşkanı yardımcılığına da layıktır" dedi.

DHA

Etiketler: mehmet metiner, bahçeli
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  • Emre gören

    14.12.2016 22:17:40

    Doğru söyledin Alperen

  • vefa umurca

    14.12.2016 19:02:20

    tuğrul türkeşin papucu damamı atılıyor? hahahaha! ulan siyaset. insanda insanlığa dair hiç bir şey bırakmıyorsun. böyle siyasetten Allaha sığınırım.

  • Alperen

    14.12.2016 16:02:29

    Yeni başkan yardımcısı hayırlı olsun. Gözün aydın Türkiye.

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