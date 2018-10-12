AKP'li Yazıcı: Yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "'Türkiye'de mahkemeler bağımsız değil' diyenler, yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler. 'Rahip Brunson suçsuz yere tutuluyor' diyenler, sanırım hükümle suç isnadının sabit olduğunu anladılar." ifadelerini kullandı.

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