AKP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

Numan Kurtulmuş partisinin İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu açıkladı ancak isim vermedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamada AKP'nin İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu duyurdu.

Kurtulmuş "İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz" dedi.

İttifak konusuna da değinen Kurtulmuş, "Yerel seçimde çeşitli ittifaklar olabilir" diye konuştu.

ALTAYLI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR İÇİN İSİM VERDİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Binali Yıldırım isminin netleştiğini belirtirken; Büyükçekmece, Ümraniye, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bakırköy, Üsküdar ve Esenler adaylarının da belirlendiğini yazdı.

Altaylı bugünkü yazısında şu isimlere dikkat çekti:

"İyi haber alan kaynaklardan gelen bilgilere göre, AK Parti’de belediye başkan adayları yavaş yavaş netleşmeye başlamış. İlk bilgiler İstanbul’dan.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yüzde 99,9999 Binali Yıldırım. AK Parti İstanbul Büyükşehir’i asla ve kat'a riske atmak istemiyor belli.

Beyoğlu için Haydar Ali Yıldız kesinleşmiş.

Beyoğlu’nda 3 dönemini dolduran Misbah Demircan ise Sarıyer’e aday oluyor.

Büyükçekmece’de Recep Erol, Ümraniye’de İsmet Yıldırım, Bakırköy’de sürpriz ve tanıdık bir isim, Ali Talip Özdemir, Zeytinburnu’nda Ömer Arısoy AK Parti’nin adayları.

Esenler ve Üsküdar’da ise mevcut başkanlarla devam kararı alınmış."

AKP'DE İLK BÜYÜKŞEHİR ADAYININ İSMİ AÇIKLANDI

AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.