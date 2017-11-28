AKP Sözcüsü Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ile ilgili açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir kez daha kendi iftirasında, kendi yalanında boğulacaktır. Cumhurbaşkanımızla ve ailesiyle ilgili çirkin iftiralarının hakikati ortaya çıkacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve siyaset anlayışı, siyaset tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaktır." dedi.

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