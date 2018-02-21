AKP Yozgat Milletvekili, Yozgat'ın kıskanıldığını iddia etti

AKP Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Yozgat’ın kıskanıldığını savundu: “Meclis’te etrafımızdaki milletvekillerinin taarruzuna maruz kalıyoruz. ‘Yav bu Yozgat ne oldu, nereye gidiyor’ diyorlar.”

CNN Türk’ün aktardığına göre, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılan Soysal, sözlerine şöyle başladı: “Meclis’te etrafımızdaki milletvekillerinin taarruzuna maruz kalıyoruz. Kıskanıyorlar. ‘Yav bu Yozgat ne oldu, nereye gidiyor’ diyorlar. ‘Havaalanı, hızlı tren, işte odur, budur bir sürü yatırım aldı. Bu neyin nesidir’ diyorlar. İnanın bizi kıskanıyorlar.”

Yozgat’ın son 10 yıllık süre zarfında 11 katrilyonluk ‘hizmet’ aldığını aktaran Soysal, Yozgat’ın maddi ve manevi kalkınmaya müsait olduğunu söyledi.

AKP’li vekil Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Yozgat’ı çok sevdiğini aktardı: “Onun önemsediğinin en büyük işareti de, büyükşehirlerde kurulmasını hayal ettiğim dediği şehir hastanesinin ilkini Yozgat’a hediye etti. Bakın küçük şehir Yozgat, büyükşehir yatırımını ilk alan da Yozgat. Bu ayrıcalıktır. Bu Yozgat’ın önemsendiğinin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlar Kurulu Yozgat’a önem veriyor. Yozgat’ın bir dediği iki edilmiyor. Bugün ne dediysek hepsi oldu.”