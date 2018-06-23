Akşener: Haram lokmaları çıkartmak, boynumuzun borcudur

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İstanbul'un Avcılar ilçesindeki mitinginde konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu ülkenin niye beka sorunu olduğu belli, çünkü yöneticilerinin zeka sorunu var. Bu ülkede gençler işsiz. İstanbul'da genç işsiz olur mu yahu? Gençlere iş bulana kadar işsizlik maaşı vereceğimi söyledim. Hepsi çemkirdi 'Kaynak nerede?' diye. Ben gençlere iş bulacağım. Çatlasanız da patlasanız da yıllık 50 milyar dolar yatırım yapacağım gençlere."

'HARAM LOKMALARI ÇIKARMAK BOYNUMUZUN BORCU'

"O bakan çocuklarının boğazından geçen haram lokmaları çıkartmak, bizim boynumuzun borcudur. Bakanların çocukları, eşleri lüks arabalara biniyor. Yıllık 8 milyar TL onlara gidiyor."

"TİKA'yı araştıracağız dedik. TİKA'ya bir baktık ki yıllık 8 milyar dolar para harcayan bir kurum çıktı. Faturasız harcamış bu paraları, denetim yok. Gitmişler Kolombiya'ya okul yapmışlar, Mali'ye parlamento yapmışlar. Bu kurumlar hep arpalık olmuş."