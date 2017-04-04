Akşener'in afişleri yırtıldı: 'Evet' afişlerine ise dokunulmadı

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in Malatya’da 9 Nisan Pazar günü konuşmacı olarak katılacağı konferans için billboardlara asılan afişler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından parçalandı.

Referandumda '80 milyon kere hayır' sloganıyla neden 'Hayır' denilmesi gerektiğini anlatmak amacıyla Malatya’nın dört köşesinde bilboardlara asılan afişler, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yırtıldı. Hemen yanında bulunan 'Evet' afişlerine ise dokunulmadığı görüldü. DHA

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