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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Anayasa görüşmelerinin 2. turunda ilk 4 madde kabul edildi

18 Ocak 2017, Çarşamba 23:15
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 1. ve 2. maddelerin oylamaları yapıldı. Yapılan oylamada 1. madde 345 oyla, ikinci madde de 342 oyla kabul edildi. İkinci turda üçüncü madde 342 'evet' oyuyla kabul edildi. Meclis'te 2. tur görüşmeleri yapılan anayasa değişiklik teklifinin 4. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi. Teklifin 5. maddesinin görüşmelerine geçildi.

Anayasa değişikliği teklifi bir kez daha TBMM Genel Kurul'da. Teklifinin 2'nci turundaki gizli oylamada 1'inci madde 345 kabul, 140 hayır oyuyla kabul edildi. İkinci maddenin oylamasında ise 342 kabul, 139 ret çıktı. 3. madde ise 342 kabul, 137 ret oyuyla kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını, gizli oylamaya geçileceğini belirterek, milletvekillerine salonda karışıklık yaşanmaması ve herkesin yerini muhafaza etmesi konusunda uyarıda bulundu.

1. madde 345 kabul

Daha sonra anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda 1'inci maddenin gizli oylamasına geçildi. 486 vekil sandık başına gitti. Sandıktan 345 kabul, 140 ret ve 1 oy ise boş çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1'inci maddesine göre, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

2. madde 342 kabul

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi 342 oyla kabul edildi, 139 ret kararı çıktı. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanıldı, 4 boş oy çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesi ile milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak. Oylama sırasında bazı CHP milletvekilleri, gizli oylama kurallarına uyulmadığı ve oyların kabinlere girilmeden verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

3. madde 342 kabul

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi 342 oyla kabul edildi. 137 ret oyu verildi.

AA

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