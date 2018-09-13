AP, bu kez Erdem için geliyor

CHP, Eren Erdem’in 19 Eylül’de İstanbul’da görülecek olan duruşmasına, Avrupalı parlamenteri dâvet etti.

Avrupa Parlamentosu’nun İnsan Hakları Alt Komisyonu’nun görevlendirmesiyle Türkiye’de çeşitli temaslarda bulunacak olan heyette insan hakları hakları aktivistliğiyle bilinen ve Avrupa Parlamentosu’nda Sosyalistler ve Demokratlar grubundan İsveçli Avrupa parlamenteri Soraya Post; Liberal Demokratlar grubundan Marietje Schaake ile Sosyalistler ve Demokratlar grubunun Müslüman topluluklar temsilcisi Wajid Khan yer alacak. CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Erdem’in siyasî sebeplerle hapiste olduğunu belirterek “CHP olarak çeşitli siyasî geleneklerden gelen ve insan hakları konusunda çalışan Avrupa parlamenterlerinin Eren Erdem’in 19 Eylül günü Çağlayan’daki duruşmasında bulunarak yakından gözlem yapmalarını talep ettik” dedi.

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