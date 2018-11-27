Aspirin tedavisiyle olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Bürokrat harcayarak, aspirin tedavisiyle, pansuman tedbirleriyle bu krizi önleyemezler. Bankacılıkta Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirerek, karşılıklarla oynayarak, türev ürünlerini artırarak sadece bilançoları makyajlarsınız. Bunun altından dünyanın en güçlü ekonomileri dahi kalkamadı. Uyarıyorum, bu yaklaşımınızla ülkenin başına çok büyük belalar açarsınız.” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Öztrak, milletin kriz nedeniyle inim inim inlediğini belirterek, “Bunların amacı milletin gerçek gündemini karartmak, vatandaşın asıl sorunlarının tartışılmasını engellemek, seçimlere ayrışmış, bölünmüş, terör korkusuyla geçim kaygısı unutturulmuş, kutuplaştırılmış kitlelerle gitmektir. Artık İstanbul, Ankara ve İzmir’de havlu atacaklarını anladılar. Bu üç büyük şehirden birini bile alamayacaklarını gördüler. Daha bir ay önce ‘herkes kendi yoluna’ deyip ayrılanlar, dün panik içinde yeniden kucaklaşıyorlar” diye konuştu.

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