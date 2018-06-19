Avrupa Konseyi 24 Haziran seçimleri için 33 kişilik heyet gönderiyor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini izlemek üzere Türkiye'ye göndereceği 33 kişilik heyet, cumhurbaşkanı adayları dahil bir dizi temasta bulunmayı planlıyor. Seçimin ardından bulgularını basın toplantısıyla açıklayacak.

Ukrayna'dan Olena Sotnyk'in başkanlığındaki 33 kişilik AKPM heyeti, 22 Haziran'da geleceği Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adayları ve parti liderleri veye onların temsilcileriyle görüşmeyi de planlıyor.

YSK VE RTÜK LİSTEDE

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) başkanları ve üyeleriyle görüşmeyi, medya ve sivil toplum temsilcileriyle biraraya gelmeyi de programına alan AKPM heyeti, ardından 24 Haziran'da seçimlerde gözlemcilik yapacak ve 25 Haziran'da Türkiye'den ayrılacak.

VENEDİK KOMİSYONU'NUN KILAVUZLUĞUNDA

Avrupa Konseyi'nin bağımsız hukuk uzmanlarından oluşan grubu Venedik Komisyonu'nun bir üyesi, ziyaret boyunca hukuki destek sağlayacak.

'EN ÖNEMLİ SEÇİM' UYARISI

AKPM heyeti, ayrılmadan önce, pazartesi öğleden sonra Ankara'daki Sheraton Hotel'de bir basın toplantısı düzenleyerek izlenimlerini paylaşacak.

AKPM 31 Mayıs'ta Türkiye'deki erken seçimlere gözlemci göndereceğini duyururken Ankara'ya çağrıda bulunmuştu:

''Bu seçimlerin dönüm noktası olarak belirleyiciliği yüzünden Türk yetkililerin seçimlerin serbest, adil, şeffaf ve uluslararası standartlara uygun yapılması, seçmenlerin yeterince bilgilenmiş şekilde tercihte bulunması ve ülke çapında seçim sistemine güven duyulmasını garanti altına almak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları, en yüksek önemde''

YSK, AGİT'E ÇELME TAKTI

Daha önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Meclisi (AGİT PM) ve AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (AGİT/ DKİHB), seçim için Türkiye'ye gözlemci gönderme açıklaması yapmıştı.

Ancak YSK Başkanı Sadi Güven ve 6 üye, 24 Haziran seçimlerini izlemek üzere Türkiye’ye gözlemci olarak gelen AGİT heyeti ile görüşmemişti. AGİT sadece 4 üyeyle biraraya gelebilmişti.

Toplantıya katılmayan YSK Başkanı Güven'le 6 üyenin “Ne desek AGİT dinlemiyor. Boşa çene yoruyoruz. Sonunda yine bildiklerini okuyor” gerekçesiyle boykot kararı aldığı iddia edilmişti.