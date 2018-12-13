Bahçeli: Çok yönlü inceleme yapılmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'daki YHT kazasına ilişkin, "Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir." ifadesini kullandı.

Tren kazasında yaralananlara ilişkin son durum? Ankara'da hızlı tren kazasından üzücü gelişme: 9 ölü, 86 yaralı Tren kazasıyla ilgili 3 personel gözaltına alındı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ankara-Konya seferini yapan trenin, Ankara Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotifle çarpıştığını anımsattı. Bu elim kazada 9 vatandaşın vefat ettiğinii, 47 vatandaşın da yaralandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Gerçekten de üzüntümüz büyüktür. Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir. Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi her türlü musibetten, görünür-görünmez kaza ve belalardan korusun diyorum." AA

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