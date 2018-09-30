Bahçeli'den 'af teklifi' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumu sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli, "Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır." ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütlerini teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de elzem bir ihtiyaçtır." dedi. Af teklifi ile ilgili de Bahçeli, "Kanun teklifimizle ilgili gelişler ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı'ndan bağımsızdır. İttifak başka, teklifimiz başkadır. İttifakla kanun teklifine karşı gösterilecek tavırları birbirlerine karıştırmamak, fitne imaline yeltenenlere aldırmamak temennimdir." şeklinde konuştu. AA

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