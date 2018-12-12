Bahçeli'den 'sarı yelek' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "1 Nisan 2019 sabahı Türkiye’nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, sarı rüyalar gören kimler varsa karşılarında bizi bulacaklar." diyerek, "Sarı yelek terörüne özenen varsa bedelini çok ağır ödeyeceklerini şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalı." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Samimiyetle hareket edeceğiz, eften püften meselelere takılmayacağız. Cumhur İttifakı’nın ruhuyla Türkiye’nin prangalarını söküp atacağız." şeklinde konuştu. AA

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