Bahçeli'den ''seçim ittifakı'' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ittifak tartışmalarına ilişkin, "C ittifakı da Türkiye'de mümkün olabilir. C ittifakı aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimine atfen cumhur ittifakı demektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde partisince düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen "Belediye Başkanları Toplantısı"nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemli. Sizin başlattığınız bir tartışma da devam ediyor ittifak üzerine. Bir görüşme olacak mı AK Parti ile seçim öncesinde, bir ittifakları Türkiye görecek mi?" yönündeki soru üzerine Bahçeli, bunu tartışmak için söylemediklerini ifade etti.

Bahçeli, şöyle konuştu:

"İttifak kapalı açık, geçmişte de son cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen değişiklikler sırasında bazı hayır grubu oldu. Bazı bilmem ne oldu, bunları da dikkate alarak önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı CHP, HDP, İP ile beraber götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım. Nedir o zemin? Hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. Onu söylüyoruz. Efendim bunlar böyle yapınca başka ittifaka ihtiyaç olmaz mı? Biz de diyoruz ki C ittifakı olabilir, tartışınız diyoruz. Bizimki bir öneri tartışmak için değil. C ittifakı da Türkiye'de mümkün olabilir. C ittifakı aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimine atfen cumhur ittifakı demektir. Burada C'nin anlamı bize göre budur."

"İntifada haklılık vardır"

Filistin'in sürekli direniş kararı aldığı yönündeki soru üzerine Bahçeli, yerkürede 1,5 milyarı aşkın Müslüman olduğunu söyledi.

Bahçeli, "57 İslam ülkesi var. Trump'a ve İsrail'e karşı intifada bulunmalarında çok büyük yarar var. İlerde dinler arası savaşı önlemek açısından inançları doğrultusunda herkesin huzur ve barış izinde yaşayacak bir dünya için bu elzemdir. 'Trump istedi İsrail bundan yararlanıyor' gibi bir oyuna düşmemek lazım. İntifada burada haklılık vardır. Türk milleti olarak muhalefetiyle iktidarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla İsrail'deki intifadanın yanında olmamız gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi yanlarındadır." diye konuştu.

"Bütün Müslüman ülkelerin katılmasında yarar var"

İstanbul'da İslam ülkeleri işbirliği zirvesinin olacağına ilişkin soruya Bahçeli, "Onu hükümet organize ediyor. Cumhurbaşkanlığının İslam ülkeleri istişare toplantısının eş başkanı olması münasebetiyle. İntifada olsun İsrail olmasa da zaten yapılacak olan bir şeydir. Ama gündem buraya oturmuş oldu. Sanıyorum Cumhurbaşkanlığının İstanbul'da yapacağı İslam ülkeleri işbirliği toplantısına davet edilen bütün Müslüman ülkelerin ve devletlerin katılmasında yarar var." yanıtını verdi.

ABD'de görülen ve Rıza Sarraf'ın tanık olduğu davaya ilişkin de Bahçeli, "Çaprazdan kurtardılar, bakalım şimdi ne olacak. Önümüzdeki günlere bak. Davanın seyri çapraz görüşmeye kadar geldi. Bundan sonrasını bilemiyoruz ama bizim inancımız Sarraf Türkiye'ye getirilmeli, Amerika elindeki bilgileri varsa onları da Türkiye'ye göndermeli. Türk yargısında yargılanmalı. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir, bağımsız ve bağlantısız tek ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "Uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar var. Siz yaptınız, iktidar kanadının da önerilerini bekliyorsunuz. Herhangi bir temas oldu mu şu ana kadar?" sorusu üzerine Bahçeli, şöyle konuştu:

"İttifak partisi çalışmalarını sürdürüyor. Ön hazırlıkları tamamlandığı takdirde biz de görevli olan değerli milletvekili arkadaşlarımız var. Üzerinde bir inceleme yaparlar. Meclis'teki uyum yasaları, Anayasa'daki uyumu devam ettirebilecek bir anlamda, ölçekte ise bir gecede alayı çıkar."

"Alnımız açıktır"

Bazı belediyelere yönelik soruşturma süreci ve görevden almaların olduğu yönündeki soru üzerine Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nde söz konusu olmayan konulardır. Bizim bu konuda bir değerlendirmemiz olmaz. MHP'de soruşturmayı gerektirebilecek, bir hata olmaz. Hizmette eksiklik olsa da tamamlanır ama hata kusura dönüşürse başkaları gibi başka şeyler olur. Çok şükür bizim belediye başkanlarımızın, her zaman dediğimiz gibi alnımız açıktır, başardığımızda öpülmek üzere. Ensemiz açıktır kabahatte tokat yemek üzere." açıklamasında bulundu.