Bakan Dönmez: En ucuz benzin ve elektrik bizde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı..

Dönmez, “Türkiye, benzin fiyatlarında Rusya, Belarusve Moldova’nın arkasından Avrupa’da en ucuz benzinin satıldığı ülke. Satın alma paritesi ile düzeltme yapılsa da Makedonya, Litvanya, Bulgaristan gibi ülkelerin de altında bir elektrik fiyatına sahibiz. Akaryakıtta da benzer durumlar söz konusu. Türkiye, benzin fiyatlarında Rusya, Belarus ve Moldova’nın arkasından Avrupa’da en ucuz benzinin satıldığı ülke” dedi.

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