HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 3 Kasım 2019’dan 24 Haziran 2018’e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak “HDP’nin yüzde 70 oranında oy aldığı yerleri yüzde 90’a çıkarmamız gerekir. Yüzde 20 oranında oy aldığımız yerleri yüzde 30’lara, 40’lara çıkartmalıyız. Bir de anketlere güvenmeyin. HDP’nin baraj sorunu yoktur algısını içindir anketler. Hayır, bizim baraj sorunumuz var arkadaşlar” dedi.

MHA’da yer alan habere göre, Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Korkan sadece Erdoğan ve AKP değildir. Onun için 7 Haziran seçim sonuçlarını tanımayarak, en temel özelliklerini devreye sokup kan akıttılar. Yine her türlü yalanı devreye soktular. Yalanla, gaspla bir iktidar sürdürülemez.” Seçim güvenliğine ilişkin de konuşan Sancar, “Sandığa gidecek seçmenlerimiz onu çok iyi tanıyor ve biliyor. İktidar, seçmenimizin sandığa gitmesini engelliyor. Bizim en sadık seçmenimizin sandığa giden yolunu kesmek istiyorlar. Bunlarda hile çok. Onun için herkesin sandıklara sahip çıkıp, sağduyulu bir şekilde sandık güvenliğini sağlamalıdır.”

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