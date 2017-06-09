Başbakan Yıldırım: Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz

Başbakan Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de 'bağımsızlık referandumu' yapma planıyla ilgili, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de 'bağımsızlık referandumu' yapma planıyla ilgili, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bütün Iraklıların bir arada, bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla, bölgemizde yeterince sorun var. Yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz ve bu kararın da sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz." dedi. Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Cenabı Ahmet Paşa Camisi'nde kıldı. Yıldırım cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. AA

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