Baykal'dan 'adalet' yürüyüşü açıklaması

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Başarılı yürüyüş gerçekleştiriliyor.Şu ana kadar bir sorun yaşanmadı. O yürüyüşün içinde yer almamış ama amacını, şikayeti paylaşan Türkiye'de milyonlarca insan var. Ben de o insanlardan birisiyim. İktidara tavsiyem, bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmasıdır. Henüz yürümeyen ama yeni zorlamalara başvurulacak olursa kesinlikle yürüyecek olan milyonlarca insan vardır" dedi.
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Yürüyüş sürecinde öne çıkan açıklama ve değerlendirmeleri okumak için tıklayınız:
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DHA
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