Baykal'dan 'adalet' yürüyüşü açıklaması

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve bugün itibariyle 6. gününde olan adalet yürüyüşü hakkında konuştu.

Okunma Sayısı: 1140

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.