Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'e gerçekleştireceği günübirlik ziyaret öncesinde İstanbul Yeşilköy Havalimanı'nda konuştu.

"Askerlikte kırgınlık gibi bir kavram olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekai Aksakallı'nın 2. Kolordu'ya atanmasına ilişkin sorulan soruya, "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar." şeklinde cevap verdi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey de değildir. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de orada bu görevini devam ettirecek."

''Benim gündemimde böyle bir şey yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına dair soru üzerine, "Bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Böyle bir şey duydunuz mu yargıdan filan falan, böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.