Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemelere ilişkin, “Burada iki şey var. Cezai sorumsuzluk getiriyorsunuz. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisindedir. Af getiriyorsunuz, KHK ile af getiremezsiniz.” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Habertürk televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. KHK’de yer alan ‘tek tip kıyafet’ uygulamasına ilişkin Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Guantanamo örneği verildi. Birisi, Erdoğan’a bilgi versin. Bu, ABD sınırları içinde bir yer değil. ABD topraklarında böyle bir yer kuramazsınız. Amerikan hukuku buna izin vermez. Bütün dünyanın lanetlediği bir olaydır. Siz bu örneği veriyorsunuz. Kendi ülkenizde de ‘Biz bunun daha hafifini yaptık, daha ağırını yapabilirdik.’ diyorsunuz. Bu şu demektir; ben kendi insanıma her türlü zulmü, hakareti yapabilirim. Amerikalı götürdü yurt dışında yaptı ama ben kendi ülkemde bunların hepsini yapabilirim.”

O kıyafeti giydirdiğiniz kişi yarın beraat ederse ne olacak?

Ceza İnfaz Kanunu’nun 2’nci maddesini okuyan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Siz aşağılayıcı bir düzenlemeyi getiriyorsunuz. Bu insanlar mahkum olmadı ki. Tek tip elbise giydirmek ne demek? Yargıcın, mahkemenin değil, siyasetin mahkum ettiği kişilere ben bu elbiseyi giydireceğim. Yarın berat ederse... Olsun. Onun onuru yok mu, kişiliği yok mu, o kıyafeti giydirdiğiniz andan itibaren onu mahkum ediyorsunuz zaten. Yarın beraat ederse ne olacak? O fotoğraflar çıkacak gazetelerde. Oturup düşünmesi lazım hükümetin. Evrensel hukuka, insan haklarına bakması lazım. Türkiye’yi dünyaya rezil etmeye kimsenin hakkı yoktur. Türkiye’yi dünyaya rezil ettiler, rezil ediyor.”