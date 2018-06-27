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27 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Biz ne dersek, o olacaktır' demişti: MHP Genel Başkan Yardımcısı görevinden alındı

27 Haziran 2018, Çarşamba 10:32
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, görevinden alındı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

AYCAN: KARAR BANA ULAŞMADI

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı duyurulan Sefer Aycan, kararın kendisine ulaşmadığını ve yorum yapamayacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı olan ve pazar günü birinci sıra adayı olarak girdiği seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş milletvekili seçilen Sefer Aycan, bu sabah MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alındı.

Aycan, kendisine telefonla ulaşan gazetecilere yorum yapmaktan kaçındı. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gittiğini ifade eden Aycan, genel başkan yardımcılığı görevinden alındığına ilişkin kararın kendisine ulaşmadığını ve yorum yapmayacağını belirtti.

Aycan, partisinin büyük başarı göstererek çıkardığı 49 milletvekili ile kilit konuma ulaştığını belirterek, "Bundan sonra Mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. MHP Genel Başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem Meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu böyle bilinsin" sözleriyle seçim sonuçlarını yorumlamıştı.

AA

Etiketler: mhp, sefer aycan
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