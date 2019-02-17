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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

“Bize ihtiyaç var”

17 Şubat 2019, Pazar 21:00
Hatay’ın İskenderun ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan Mete Aslan, Demokrat Parti’den adaylığını açıkladı.

Üç dönem, 15 yıl İskenderun Belediye Başkanlığı’nı yapan Mete Aslan, İskenderun’un iyi yönetilmesine ihtiyaç duyduğu için yeniden aday olmaya karar verdiğini söyledi. Tayfur Sökmen bulvarında seçim ofisi önünde büyük bir kalabalık kitleye konuşan Mete Aslan herkesin iyi bildiği işi yapması gerektiğini belirterek belediye başkanlığı kendisinin işi olduğunu söyledi. 

Belediyecilik benim işim

En önemli ittifakın İskenderun ittifakı olduğuna vurgu yapan Mete Aslan sadece iki adayın ve ittifakın vatandaşa dayatılamayacağını belirterek “Görülüyor ki bunca zamanın ardından bize ihtiyaç var. Bu geçen süreçte ne yazık ki istenilen hizmet İskenderun’a yapılamadı. Bizim yaptıklarımız ortada ve daha iyisini yapmak için aday oluyorum. Belediyecilik benim işim, herkes kendi işini yapsın. Sizlerin desteği ile İskenderun’un ittifakıyım ben bu memleketin fedaisiyim beni satın alacak hiçbir sermaye yoktur. Aday olan değerli insanlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

İstişareler neticesinde bu yola çıktık

Adaylık süreci ve projeleri hakkında konuşan Mete Aslan, “Üç dönem bu memlekete hizmet ettik. Kendimi yaşlı olarak görmüyorum. 2009 yılından siyasete ara verdik. Tek amacım bu memlekete hizmet etmek. Diğer adaylarımızda hepsi birbirinden değerli insanlar, bizler şehir olmanın şartlarını yerine getirmek, İskenderun’u hak ettiği noktaya taşımak için yapmış olduğumuz istişareler neticesinde bu yola çıktık. Tek amacımız ve en büyük projemiz İskenderun halkını kucaklaştırmak, İskenderun halkımızı birleştirmektir. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, İskenderun’u hak ettiği noktaya taşımayı arzu ediyoruz. İskenderun’un il olması için her zaman mücadele ettiğimi herkes bilir. Bundan sonra da il konusunda birlik ve beraberlik içerisinde elimden geldiğince mücadele edeceğim” dedi.

İskenderun – Yeni Asya 

Etiketler: demokrat parti, yerel seçim
Okunma Sayısı: 2031
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