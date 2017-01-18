"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Bozdağ: Adil Öksüz'ü birileri saklıyor

18 Ocak 2017, Çarşamba 13:36
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un yakalanmasına ilişkin, "Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır." dedi.

"SAKLANMA BECERİSİNE SAHİP DEĞİL"

Firari darbe girişimi şüphelisi Adil Öksüz'ün, darbe girişiminde kilit rol oynadığına işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum."

"YARGIYA TESLİM EDECEKTİR"

Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmayı başardığına ihmal vermediğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti

"Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir. Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin bütün hudut kapıları ve dışarı çıkabilecek ne varsa hepsi bilgilendirildi ve tedbirler alındı."

AA

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kadir Güntepe gözaltına alındı!

    Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

    Bu fotoğraf hayatını alt üst etti

    Canlı bomba kuryesi sınırda yakalandı

    Ovit Tüneli'nin yüzde 88'i tamamlandı

    Bozdağ: Adil Öksüz'ü birileri saklıyor

    Atilla Taş ve 28 isim için istenen ceza belli oldu

    Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile görüştü

    IŞİD roketlerinin bir yıllık bilançosu

    Kaygılarımı Cumhurbaşkanına ilettim

    Altın fiyatları 2 ayın zirvesinde

    George W. Bush hastaneye kaldırıldı

    ‘Dış mihraklar yüzünden depolar pahalıya doluyor’

    CIA belgeleri internette yayınlandı

    Van'da 2 PKK'lı ölü ele geçirildi

    Vekillere son çağrı

    OHAL’de referandum ciddi risk

    Terör toplumda öfkeyi besliyor

    Avusturya’da ‘başörtüsü yasağı’ protestosu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasimizin yeni sınavı
    Genel

    O çocukların geleceği karartılıyor
    Genel

    Vekillere son çağrı
    Süleyman KÖSMENE

    İblis neden isyan etti?
    Raşit YÜCEL

    Yolun açık olsun Yeni Asya!
    Cevher İLHAN

    “Otoriter başkanlık” dayatılıyor
    Genel

    Kaygılarımı Cumhurbaşkanına ilettim
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet kanunda olmazsa; istibdad, mutlak keyfî olur
    Ali FERŞADOĞLU

    Kerametin Kur’ân’daki delillerinden bazıları
    Genel

    OHAL’de referandum ciddi risk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.