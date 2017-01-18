Bozdağ: Adil Öksüz'ü birileri saklıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un yakalanmasına ilişkin, "Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır." dedi.

"SAKLANMA BECERİSİNE SAHİP DEĞİL"

Firari darbe girişimi şüphelisi Adil Öksüz'ün, darbe girişiminde kilit rol oynadığına işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum."

"YARGIYA TESLİM EDECEKTİR"

Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmayı başardığına ihmal vermediğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti

"Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir. Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin bütün hudut kapıları ve dışarı çıkabilecek ne varsa hepsi bilgilendirildi ve tedbirler alındı."

