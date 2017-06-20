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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Bozdağ'dan ''istinaf mahkemeleri'' hakkında açıklama

20 Haziran 2017, Salı 12:37
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 istinaf mahkemesinin tümünün, 2019 yılının sonuna kadara faaliyete geçirileceğini açıkladı.

TBMM Adalet Komisyonu'nda görülen 'Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' kabul edildi.

Bakan Bozdağ, 15 istinaf mahkemesinden 7'sinin faaliyete geçirildiğini belirtirken, "Adana ve Bursa istinafı da eylül ayında faaliyete geçirme kararı kaldık. 2018 yılında istinaf mahkemelerimizin bir kısmını, 2019 yılına kadar da bütün istinaf mahkemelerini Türkiye'nin her tarafında 15 tane istinaf mahkememiz var faaliyete geçirmiş olacağız" dedi.

BOZDAĞ: İSTİNAF MAHKEMELERİ, YARGITAY VE DANIŞTAY'DAN DAHA ETKİN 

İstinafın etkin bir mahkeme olduğunu belirten Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti: "Bana göre Yargıtay'dan ve Danıştay'dan daha etkin bir mahkemedir; çünkü istinaf mahkemeleri, önlerine gelen kararları incelerken kararın esasını ele alıp, her yönüyle değerlendirme yapıp âdeta ilk derece mahkemesi gibi yeniden karar verme hak ve yetkisine sahip. Şu anda Danıştay'ın da Yargıtay'ın da böyle bir yetkisi yok. Baktığımız zaman, istinaf bu yönüyle son derece güçlü, son derece etkin yargılama yapan bir mahkeme durumunda. Zaman içerisinde istinafın bu gücü daha iyi anlaşılacaktır"

AA

Etiketler: bekir bozdağ
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