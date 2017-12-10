Bozdağ: Kınamadan öte bir duruşun ortaya çıkması lazım

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararı sonrasında toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı'nda kınamadan öte bir duruşun, tutumun ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına ilişkin "Türkiye, Filistin-Kudüs konusunda bugüne kadar zikzak çizmeyen, çok net, çok açık politikaların hep müdafisi olmuştur. Bundan sonra zikzak çizmeden, net ve açık politikaların sahibi olmaya ve bunu savunmaya Türkiye devam edecektir. Bu konuda yalnız kalsa dahi Türkiye'nin kanaati, görüşü değişmeyecektir." ifadelerini kullandı. Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararı sonrasında toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı'nda kınamadan öte bir duruşun, tutumun ortaya çıkması gerektiğini kaydetti. AA

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