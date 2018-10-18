Adalet Bakanı Gül, Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin, "Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Gül, 29 Aralık'ta 1600 hakim savcı alımı için sınav yapılacağını belirtti.

"En kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına değinen Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor. Titizlikle, derinleştirilerek her aşamasıyla soruşturma yapılıyor. En kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz. Soruşturmayı Adalet Bakanlığı değil, savcılık yürütüyor. Tüm bunlarla ilgili konuşulanların ötesinde ne olduğunu savcılık makamı takdir edecektir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hukukun gereği neyse, uluslararası hukukun gereği neyse yapacaktır."

"Brunson beraat etmedi"

Adalet Bakanı Gül, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson kararına ilişkin, "Türk yargısı kararını baskıyla, herhangi bir şekilde talimatla vermiş değildir. Adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştır. Bu kişi beraat etmedi, mahkeme mahkumiyet kararı verdi." ifadesini kullandı.

"Bizim için ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı yerin ötesi teferruattır"

ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararını değerlendiren Bakan Gül, "Bizim için ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı yerin ötesi teferruattır. Bizim için çok anlamlı, değerli bir konu değil." şeklinde konuştu.

"Bu konuda kararı verecek olan siyasettir"

Adalet Bakanı Gül, MHP'nin af teklifiyle ilgili, temel hassasiyetin toplumun hassasiyetiyle aynı istikamette olduğunu ve bu konuda kararı verecek olanın siyaset olduğunu belirtti.

Bakan Gül, "FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır. DEAŞ'la ilgili de cezaevlerinde 1161 tutuklu ve hükümlü var." diye konuştu.